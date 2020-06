Ligue 1 : TF1 - Mediapro, les impressions de Bixente Lizarazu

Le partenariat entre TF1 et Mediapro lui permettra de commenter la Ligue 1, Bixente Lizarazu a réagi à cette annonce qui ravira les futurs abonnés de Mediapro.

Bixente Lizarazu : "On a vite conclu que c'était une super chose pour nous"

Dans une interview accordée au Parisien, l'ancien latéral gauche de l'Equipe de France, aujourd'hui consultant pour TF1, a livré ses impressions sur l'accord passé entre TF1 et Mediapro. Si ce partenariat s'avère être un retour aux sources pour son binôme Grégoire Margotton qui a commenté le championnat de France jusqu'en 2016 sur les antennes de Canal+, Lizarazu sera plongé dans le grand bain. Le champion du monde aura donc la chance de goûter à la Ligue 1 en plus de rester aux commentaires des rencontres de l'Equipe de France. "Pour Greg (Margotton) et moi, cela vient compléter quelque chose. Il n'y a pas de meilleure offre pour nous deux : avec TF1, on commente déjà les matchs des Bleus, les Coupes du monde et l'Euro. Et, avec ce partenariat, on va commenter le meilleur de la L1. Je ne peux qu'être ravi. C'est franchement séduisant et excitant" s'est enthousiasmé l'ancien joueur du Bayern Munich.

Il aura l'occasion de faire vivre 20 rencontres de Ligue 1 la saison prochaine, un épanouissement à la fois professionnel mais aussi humain selon lui. "Ce lien entre la L1 et l'équipe de France notamment est très intéressant à suivre professionnellement. C'est top de faire les deux. [...] Avec Grégoire, on en a parlé et on a vite conclu que c'était une super chose pour nous [...] Devenir une des voix de la Ligue 1, c'est un plaisir en plus" s'est réjoui Bixente Lizarazu.