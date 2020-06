Chelsea Mercato : Les vérités de Giroud sur sa prolongation

Attaquant de Chelsea, Olivier Giroud a accordé un entretien au site officiel du club londonien. L'occasion pour lui de revenir sur la prolongation de son contrat avec les Blues.

Chelsea : Olivier Giroud explique les raisons de sa prolongation

Cette saison, Olivier Giroud est passé par tous les états. Relégué sur le banc de touche au profit de Tammy Abraham, l’international français était poussé vers la porte de sortie. Plusieurs clubs européens s’activaient en coulisse pour le recruter. Mais Olivier Giroud a finalement inversé la tendance. Il a retrouvé du temps de jeu et a fait le choix de prolonger son contrat avec Chelsea. Ce mardi sur le site officiel du club londonien, Olivier Giroud est revenu sur cette prolongation. Le joueur de 33 ans a expliqué qu’il a retrouvé la « confiance de Franck Lampard » et ses performances ont finalement convaincu ses dirigeants. « C’est pourquoi le club m’a finalement offert l'opportunité de continuer mon aventure à Chelsea », a-t-il déclaré.

La crise du coronavirus a pesé dans la balance

Par ailleurs, Olivier Giroud avoue que la crise du coronavirus a joué un rôle dans son choix de rester à Londres. « Avec la situation due au coronavirus, je ne me sentais pas vraiment à l'aise avec l'idée de déménager à l'étranger et de déraciner ma famille. Je pense beaucoup à notre qualité de vie et nous sommes très bien installés ici », a-t-il confié. Cette saison, le champion du monde a disputé 9 rencontres de Premier League avant le début de la crise sanitaire. Il est lié aux Blues jusqu’en juin 2021.