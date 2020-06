Real Madrid : Le message de Karim Benzema pour la reprise

La Liga reprendra le 12 juin. Karim Benzema et ses coéquipiers du Real Madrid attendent cette reprise avec impatience pour « gagner les matchs, et viser la première place ».

Karim Benzema et ses coéquipiers impatients de rejouer

Arrêtée le 12 mars dernier à cause de la pandémie mondiale de Covid-19, la Liga reprendra le 12 juin. Ce mardi, les joueurs du Real Madrid se sont entraînés. Karim Benzema en a profité pour lancer un message concernant la reprise dans une vidéo relayée par la page web du Real Madrid. L’ancien buteur lyonnais assure que les Madrilènes ont « très envie de revenir à la compétition et de gagner, de gagner des matchs ». Pour la première journée de la reprise (la 28e journée sur l’ensemble de la saison), le Real Madrid (2e) recevra Eibar (16e) le dimanche 14 juin à 20h30. L’attaquant merengue et ses coéquipiers ne feront aucun cadeau aux visiteurs. « Le premier match sera très important contre Eibar, à la maison, et nous allons tout donner jusqu'à la fin », a-t-il prévenu.

Le Français regrette l’absence des supporters

La Liga va reprendre, mais le Covid-19 n’est pas encore fini, d’où des mesures sécuritaires, comme l’absence des supporters dans les stades. Karim Benzema déplore l’absence des fans dans les tribunes. « Ce sera différent, c'est sûr. Nous avons toujours besoin des supporters », a expliqué le joueur de 32 ans. Mais les supporters merengues n'ont pas à s’inquiéter. Le meilleur buteur madrilène de la saison (19 buts) et ses coéquipiers savent ce qu’ils ont à faire, même sans les fans dans les tribunes, ils veulent « gagner les matchs, et viser la première place ».