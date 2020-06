ASSE Mercato : Denis Bouanga, offre du Betis en préparation

Meilleur buteur de l’ ASSE, Denis Bouanga ne manque pas de prétendant cet été. Le Betis Séville se tient prêt pour livrer bataille avec le Stade Rennais pour le milieu offensif des Verts.

ASSE : Le Betis prêt à passer à l'offensive pour Bouanga ?

L’ASSE ne ferme pas la porte aux départs cet été, en raison de la crise de Covid-19 qui a causé un gros trou dans le budget du club ligérien. Denis Bouanga, le meilleur buteur des Verts ne sera pas conservé en cas d’offre satisfaisante et il y a déjà du beau monde à ses trousses. Le Betis Séville, le Stade Rennais et le LOSC sont dans les rangs pour le recruter. Appréciant particulièrement les joueurs de Ligue 1, le club andalou vise le Gabonais pour se renforcer offensivement cet été. D’après les indiscrétions de Foot Mercato, les Beticos se préparent à passer à l’offensive pour le N°20 de l’ASSE. Plus concrètement, ils s’apprêteraient à « formuler une proposition prochainement » aux dirigeants stéphanois. Leur objectif, couper l’herbe sous le pied de leurs concurrents rennais et lillois.

Betis Séville, une tradition de joueurs de Ligue 1

Pour rappel, le Betis Séville a déjà compté Damien Perquis, Didier Digard, Ryad Boudebouz (AS Saint-Étienne) et Jonas Martin (Stade rennais) dans son effectif par le passé. En juillet 2016, les Sévillans ont recruté Aissa Mandi qui est toujours au sein de l'équipe entrainée par Rubi. L’été dernier, c’est Nabil Fekir de l’OL qui a ré enrôlé contre un chèque de près de 20 M€. Comme quoi, le club basé en Andalousie a une tradition de joueurs de Ligue 1. Denis Bouanga va-t-il perpétuer cette tradition ? Possible, si le Betis sort un chèque de 10 M€ au moins, montant exigé par les responsables de l’ASSE pour leur buteur.