Lens Mercato : Enzo Crivelli pour renforcer l’attaque ?

Le secteur offensif du RC Lens a répondu présent avec 39 buts cette saison. La signature de Enzo Crivelli, en négociation, pourrait lui permettre de montrer la même éfficacité en Ligue 1 Coforama la saison prochaine.

Le RC Lens très actif pour le mercato

Après 5 ans d’absence, le RC Lens va enfin retrouver la Ligue 1 la saison prochaine. Déterminés à éviter une redescente en Domino’s Ligue 2, les Sang et Or se montrent actifs avant le début du mercato estival. Bien que porté par le trio offensif Florian Sotoca (9 buts et 4 passes décisives), Gaëtan Robail (7 buts et 5 passes décisives) et Simon Banza (8 buts et 4 passes décisives) la saison passée en Ligue 2, le RCL compte tout de même se renforcer offensivement. Si les noms de Max-Alain Gradel ou de Corentin Jean ont déjà été cités, ce serait Enzo Crivelli qui serait la nouvelle cible du RC Lens. Estimé à 5 millions d’euros, l’ex-international U21 tricolore était déjà pisté par l’Olympique de Marseille au dernier mercato hivernal. Il pourrait revenir en France en cas d'accord avec le RC Lens.

Les performances de Enzo Crivelli à Istanbul ?

En difficulté aux Girondins de Bordeaux (7 buts en 56 matchs), Enzo Crivelli a connu plusieurs saisons compliquées sous le maillot du SCO d’Angers (1 but en 17 matchs) et du SM Caen (8 buts en 49 matchs), ne réalisant qu’un seul bon exercice avec le SC Bastia (10 buts en 24 matchs). Ce n’est qu’en signant à l’Istanbul Basaksehir, en juillet 2019, contre un chèque de 2,7 millions d’euros que le buteur de Rouen va se révéler efficace. Il a inscrit 13 buts et délivré 2 passes décisives en 35 matchs, formant ainsi l’un des meilleurs duos offensifs de Super Lig avec Demba Ba.