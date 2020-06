AS Monaco Mercato : Un intérêt pour Stefan Savic ?

Désireux de se renforcer en défense pour la saison prochaine, l’AS Monaco s’intéresserait au défenseur central de l’Atlético Madrid Stefan Savic.

Monaco veut renforcer sa défense

La saison est terminée et l’AS Monaco figure à la 9ème place du classement. Une 2ème saison décevante de suite (17ème lors de l’exercice 2018/2019) pour le club du rocher qui ne veut pas reproduire cela la saison prochaine. 2ème meilleure attaque du championnat (44 buts inscrits en 28 matchs, les monégasques ont également la 4ème pire défense (44 buts encaissés). Jemerson et Kamil Glik ne donnent plus satisfaction et l’ASM chercherait un nouveau défenseur central pour épauler Benoit Badiashile la saison prochaine. Selon Mundo Deportivo, les Rouges et Blancs cibleraient Stefan Savic. Pour s’attirer ses services, le club de la principauté devra débourser aux alentours de 25 millions d’euros selon Transfermarkt.

Stefan Savic, un des piliers de l’Atlético Madrid

Arrivé en juillet 2015 en provenance de la Fiorentina contre un chèque de 25 millions d’euros, Stefan Savic est rapidement devenu l’un des piliers des Colchoneros. S’il n’a joué que 24 matchs toutes compétitions confondues lors de la première saison, le natif de Mojkovac est ensuite devenu un titulaire indiscutable aux côtés de Diego Godin, en étant le défenseur le plus utilisé de l’effectif lors de l’exercice 2016/2017 (49 matchs joués sur 58). Toujours très utilisé la saison suivante (37 matchs), celui-ci a passé beaucoup plus de temps sur le banc en 2018/2019, étant la doublure de la paire Diego Godin et José Maria Gimenez. Avec le départ du premier pour l’Inter Milan, il s’est partagé la place (19 matchs) avec José Maria Gimenez (16 matchs) et Mario Hermoso (20 matchs) pour être aux côtés de Felipe (31 matchs).