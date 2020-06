AJ Auxerre : L’ex-président Jean-Claude Hamel est décédé

Jean-Claude Hamel est décédé ce mardi 2 juin. La légende de l’AJ Auxerre vivait depuis plusieurs mois dans la clinique de Régennes. Son décès a été annoncé aux alentours de 20h30.

La mort de Jean-Claude Hamel annoncé ce mardi soir

« Le Président Hamel décédé, l’AJA endeuillée. La famille de Jean-Claude Hamel a la plus grande peine de vous annoncer le décès de M. Jean-Claude Hamel dans sa 91éme année ». Tels sont les mots postés ce mardi soir sur le compte Twitter de l’AJ Auxerre.

A 90 ans, Jean-Claude Hamel nous a quitté, laissant derrière lui un souvenir impérissable. Il avait pris les rênes du club en 1963, et a permis au club icaunais de vivre ses plus belles années. La première montée du club en Division 1 (1980), le premier titre de champion de France de l’AJA (1996), 4 coupes de France (1994, 1996, 2003 et 2005) et même une demi-finale de Coupe de l’UEFA (1993) et un quart-de-finale de Ligue des Champions (1997). Le 6 juillet 2009, il part à la retraite et est remplacé par Alain Dujon.

Les hommages se succèdent déjà pour l’ancien président d’Auxerre, notamment chez les anciens joueurs formés au club. Lionel Charbonnier, Djibril Cissé ou encore Basile Boli ont d’ores et déjà exprimé leur tristesse sur leur compte twitter. Après Robert Herbin fin avril, le football français perd une nouvelle fois l’un de ses plus grands dirigeants.