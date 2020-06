ASSE Mercato : Problème, le remplaçant de Loïc Perrin cédé ?

Harold Moukoudi (22 ans, défenseur central franco-camerounais de l’ ASSE) a été prêté à Middlesbrough pour lui permettre d’obtenir du temps de jeu. Totalement adapté au second championnat anglais, ses dirigeants actuels veulent le recruter et auraient déjà prévenus la direction de l’AS Saint-Etienne. Mais Claude Puel lâchera-t-il son joueur ?

ASSE : Harold Moukoudi cédé à Middlesbrough

Prêté par l’ AS Saint-Etienne à Middlesbrough, Harold Moukoudi a séduit les décideurs du club anglais. Auteur de 7 matchs de Championship, le jeune stéphanois s’est montré rassurant malgré l’actuelle 19e place de son équipe en championnat. L’ ASSE aurait déjà reçu des offres sur ce dossier, selon Manu Lonjon, le journaliste d’Eurosport. Mais le défenseur central peut-il rester au club anglais alors qu’il est dans les plans de Claude Puel ?

En effet, malgré une déclaration publique de Loïc Perrin sur son envie de poursuivre encore une saison à l’ASSE, Claude Puel ne s’est pas prononcé. Le technicien avait demandé du temps de réflexion à son défenseur en fin de contrat en juin prochain. La direction du club sait cependant qu’il ne souhaite pas réintégrer Loïc Perrin, 34 ans passés, à son groupe étant donné qu’il ne compte pas sur lui pour la saison à venir. En revanche, le technicien stéphanois espère récupérer Harold Moukoudi, prêté à Middlesbrough. Seulement, le club anglais vient de faire connaitre son envie de garder le joueur sous ses couleurs. Il est donc prêt à payer entre 7 et 10 millions d’euros, un montant que ne peuvent refuser les dirigeants de l’ ASSE, surtout après cette pandémie de coronavirus qui a mis à mal les finances du club.