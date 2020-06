OM Mercato : Une grosse entrée d'argent grâce à Bouna Sarr ?

Performant à l’OM cette saison, Bouna Sarr serait visé par plusieurs clubs, dont l’Atletico Madrid, pour le mercato estival. Pour tuer toute concurrence, les recruteurs colchoneros seraient disposés à transmettre une offre alléchante à l’Olympique de Marseille.

Bouna Sarr : une belle offre de l’Atletico Madrid en préparation ?

La brillante saison de Bouna Sarr l’aurait placé dans le viseur de plusieurs formations européennes en vue du mercato estival. Des clubs de Bundesliga (Borussia Mönchengladbach et Wolfsbourg), de Premier League (West Ham United et Everton) et de Liga (Le FC Séville et l’Atletico Madrid) seraient attirés par le profil du joueur polyvalent de l’OM (latéral droit ou milieu offensif). Mais c’est surtout l’Atletico Madrid qui semble le plus chaud pour signer Bouna Sarr cet été. L’entraîneur Diego Simeone aurait fait de l’ancien Messin sa priorité pour combler un départ du latéral droit Santiago Arias ou la probable suspension de Kieran Trippier pour avoir parié sur des matches. Selon El Gol Digital, sachant la piste très convoitée, les recruteurs colchoneros prépareraient une proposition à hauteur de 10 millions d’euros dans le but de vaincre toute concurrence.

Quelle réponse du Franco-Guinéen à une offre estivale ?

Bouna Sarr ne semble pas très chaud pour quitter l’Olympique de Marseille. Il souhaiterait rester pour participer à la Ligue des Champions la saison prochaine. « J'ai toujours dit que mon rêve c'était de jouer la Ligue des Champions avec l'OM », avait récemment déclaré le joueur de 27 ans sur Le Phocéen. Mais le Marseillais sait qu’ « il y a certains éléments qu'on ne contrôle pas » et que la crise économique pourrait obliger les dirigeants olympiens à le vendre.