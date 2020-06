OM : Head of football, Pickeu met la pression sur Eyraud

Annoncé comme le grand favori pour le poste de directeur du football de l’OM, Olivier Pickeu aurait désormais des doutes sur la volonté des dirigeants olympiens de le signer.

Olivier Pickeu vraiment impatient ?

Pour combler le vide laissé par le limogeage d’Andoni Zubizarreta, l’OM a lancé un appel à candidatures pour le poste de directeur du football, une fonction qui n’est pas exactement celle d’un directeur sportif. Après avoir fait auditionner plusieurs candidats par la société anglaise Base Soccer Agency, les dirigeants marseillais auraient décidé de jeter leur dévolu sur Olivier Pickeu pour sa maîtrise des questions footballistiques. En retour, l’ancien manager général du SCO Angers aurait été séduit par le projet olympien. Mais aux dernières nouvelles, le dossier pourrait capoter. Selon Le Phocéen, Olivier Pickeu commencerait à douter de la volonté des dirigeants marseillais de vouloir le signer, car, malgré son passage à l’audition, il n’a pas encore rencontré le président Jacques-Henri Eyraud. Le média indique même que « la tendance se serait inversée dans son esprit » face à l’impossibilité de rencontrer le dirigeant olympien.

Quelle destination pour l’ancien Angevin ?

L’OM serait toujours en concurrence avec l’AS Monaco pour la signature de l’homme de 50 ans, et c’est pour cette raison que l’affaire pourrait se compliquer. Déçu par la tournure que prennent les événements, Olivier Pickeu pourrait finalement perdre tout espoir pour le challenge marseillais et s’engager avec l’AS Monaco, également annoncé à ses trousses pour remplacer Michael Emenalo, démis du poste de directeur sportif depuis août 2019.