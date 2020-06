Mercato Barcelone : Dembélé pourrait rebondir à la Juve

Fin du feuilleton Ousmane Dembélé au FC Barcelone ? Alors que les dirigeants du club catalan essayent ces dernières semaines de convaincre Miralem Pjanic de rejoindre la Catalogne, Ousmane Dembélé pourrait être la clé du transfert.

Un échange Dembélé-Pjanic

Selon le Mundo Deportivo, Ousmane Dembélé serait partant à l'idée de tenter une nouvelle aventure. Après la Ligue 1, la Bundesliga et la Liga, le champion du monde français pourrait découvrir un nouveau championnat européen...la Serie A. Le quotidien sportif catalan fait sa Une sur l'ancien joueur de Dortmund en assurant qu'il verrait d'un "bon oeil" l'intérêt des Bianconeri à son égard. Alors que le Barça fait de Miralem Pjanic l’une des priorités de son recrutement estival, les dirigeants turinois et barcelonais tentent de s’entendre sur un échange qui incluraient le Français dans la transaction.

La Juve propose un prêt avec option d’achat

Méfiant quant à la condition physique du numéro 11 du Barça, le club italien voudrait tout d’abord récupérer l’international français sous forme de prêt accompagné d’une option d’achat. Le FC Barcelone ne serait pas contre cette solution. Contrairement au dernier mercato d'été, où Ousmane Dembélé s'était montré réticent à rejoindre le PSG, sa position semble cette fois plus souple. L’ancien rennais voudrait absolument se relancer, et il pourrait donc peut-être le faire à la Juve, où il trouverait plus de temps de jeu qu’au FC Barcelone actuellement, selon Mundo Deportivo.