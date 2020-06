Stade Rennais SRFC : Strasbourg aux trousses de Jérémy Gélin

Le Stade Rennais pourrait vivre un mercato estival mouvementé autant pour les arrivées que pour les départs. Au chapitre des départs, il faut désormais cocher le nom de Jérémy Gélin, visé par le RC Strasbourg pour renforcer son secteur défensif.

Jérémy Gélin ciblé par le RC Strasbourg ?

Le Stade Rennais voudrait se renforcer cet été pour accroître ses chances de faire une bonne participation aux tours préliminaires de la Ligue des Champions la saison prochaine. A cet effet, des noms comme Mohammed Salisu (Valladolid, Liga), Mohammed Kudus (FC Nordsjælland, D1 danoise), Jérémie Boga (US Sassuolo, Serie A)... sont cités comme étant des cibles des recruteurs bretons. En revanche, la formation rennaise pourrait se vider d’une bonne partie de son effectif. Mbaye Niang serait ciblé par l’OM, Eduardo Camavinga par le Real Madrid, Hamari Traoré par le PSG. Quant à Jérémy Morel, en fin de contrat le 30 juin, c’est quasiment certain qu’il ne sera pas prolongé. A cette liste de joueurs régulièrement annoncés sur le départ, il faudrait désormais ajouter Jérémy Gélin. Selon Mohamed TOUBACHE-TER sur son compte Twitter, le RC Strasbourg souhaiterait attirer le joueur polyvalent (milieu de terrain ou défenseur). Un intérêt qui ne devrait pas laisser le Breton de 23 ans insensible et qui pourrait avoir envie de trouver du temps de jeu ailleurs.

Quelle réponse du Stade Rennais ?

Les dirigeants bretons n’auraient pas encore répondu à l’intérêt du RC Strasbourg pour Jérémy Gélin. Mais lors du mercato hivernal, alors que le joueur était convoité par plusieurs clubs (Amiens SC et le Montpellier HSC), Julien Stéphan s’était clairement opposé à son départ. « Oui, Gélin restera », avait martelé l’entraîneur rennais en conférence de presse. Cet été, Julien Stéphan va-t-il encore s’opposer à un départ de son joueur, sous contrat jusqu’en juin 2022, malgré son faible temps de jeu (14 matches de Ligue 1 cette saison) ?