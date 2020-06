Bordeaux : Aït Bennasser vers une destination surprise ?

Prêté la saison dernière avec option d’achat, Youssef Aït Bennasser ne devrait pas être conservé par les Girondins de Bordeaux. Alors qu’il lui reste un an de contrat avec l’AS Monaco, le milieu marocain pourrait rebondir en Turquie cet été.

Youssef Aït Bennasser sur les tablettes d’un club turc ?

La saison 2019/2020 est à oublier pour Youssef Aït Bennasser. Le milieu de terrain de l’AS Monaco a évolué durant cet exercice aux Girondins de Bordeaux où il était prêté avec option d’achat. Avec seulement 12 matches et une passe décisive, le club au scapulaire ne devrait pas le conserver. Le milieu de 24 ans devrait donc rentrer sur le Rocher cet été. Mais il ne devrait pas y rester longtemps. Selon la presse turque, l’international marocain (23 sélections) intéresse un cador de Super Lig. Actuellement leader du championnat, Trabzonspor aurait des vues sur le natif de Toul. Reprenant des informations de médias marocains, le journal turc Yeni Akit assure ainsi que la formation trébizondaise se serait déjà renseignée sur le milieu de terrain.

Bennasser, son départ déjà programmé à Monaco ?

Alors qu’il lui reste un an de contrat avec l’AS Monaco, Youssef Aït Bennasser devrait être cédé cet été. Le club de la Principauté espère au moins récupérer 4 millions d’euros de sa vente. Depuis sa signature à Monaco en 2016, le Marocain n’a jamais eu sa chance sur le Rocher. Bennasser a tour à tour été prêté à l’AS Nancy, Caen, l’ASSE et aux Girondins de Bordeaux. Son départ semble donc inéluctable du côté de Monaco. Après les pelouses de Ligue 1 et de son antichambre, le Marocain pourrait étrenner celles de Super Lig en Turquie.