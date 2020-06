ASSE Mercato : Un jeune joueur sur les traces de Saliba

William Saliba est parti de l’ ASSE, mais un jeune joueur issu de son centre de pré-formation a rejoint les Verts et pourrait combler son départ.

ASSE : Sékou Fofana sur les traces de Saliba à l'AS Saint-Étienne

L’ASSE a recruté un défenseur en provenance du FC Montfermeil, club qui a pré-formé Willian Saliba et Abdoulaye Sidibé, avant leur arrivée à l’Académie de l’AS Saint-Étienne. Le club de Seine-Saint-Denis est en effet partenaire avec le club ligérien. Sékou Fofana s’est engagé pour deux saisons avec l’ASSE, soit jusqu’en juin 2022. Mais il n’intégrera pas l’équipe professionnelle dirigée par Claude Puel, il évoluera d'abord avec le groupe U19, lors de la saison prochaine. Le FC Montfermeil se réjouit de la trajectoire de Sékou Fofana, qui marche ainsi dans les pas de Saliba et Sidibé. « Toutes nos félicitations au jeune Sékou Fofana pour sa signature avec notre club partenaire l’AS Saint-Étienne. Bravo également à sa famille, les éducateurs du FCM et de ses anciens clubs (Jeunesse Aubervilliers, Red Star et Cosmos ST Denis) », a écrit le club amateur sur son compte Facebook.

Sékou Fofana sur la bonne voie à l'AS Saint-Étienne ?

Pour revenir aux devanciers de Sékou Fofana à l’ASSE, ils sont sur la bonne voie. Après une seule saison (2018-2019) en Ligue 1, William Saliba a été transféré à Arsenal l’été dernier, contre un chèque de 30 M€. Il a néanmoins passé la saison 2019-2020 chez les Verts, en prêt. Son bail expirant le 30 juin 2020, le défenseur central de 19 ans rejoindra les Gunners cet été. Quant à Abdoulaye Sidibé, il évolue avec la réserve stéphanoise, après son passage chez les U17 et U19. L’ailier gauche de 18 ans poursuit donc sa progression et pourrait toquer à la porte des pros cette saison.