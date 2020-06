Bordeaux, Lens Mercato : Un intérêt pour Charles Kaboré ?

Désireux de renforcer leur entrejeu au mercato estival, le RC Lens et les Girondins de Bordeaux se seraient renseignés sur la situation de Charles Kaboré.

Bordeaux et Lens souhaitent se renforcer

Promu en Ligue 1 Conforama pour la saison prochaine, le RC Lens souhaite se renforcer. Les Sangs et Or, qui bénéficieraient d’une enveloppe de 18 millions d’euros pour le mercato estival, multiplient les pistes notamment au milieu de terrain ou Gaël Kakuta, Éric Bauthéac, Thomas Monconduit ou encore Kévin N’Doram sont pistés. D’après les informations de L’Equipe, Charles Kaboré serait la nouvelle piste du RCL. Les Girondins de Bordeaux se pencheraient également sur la situation du milieu du FK Dynamo Moscou. Youssef Aït Bennasser ne sera pas conservé, et l’avenir d’Otavio au club est incertain. Les Marines et Blancs pourraient passer à l’offensive en cas d’échec dans les dossiers menant à Lee Kang-In ou Angelo Fulgini. Pour s’attacher les services du joueur le plus capé de l’histoire du Burkina Faso (94 sélections), il faudra débourser aux alentours de 4 millions d’euros.

Charles Kaboré, un joueur d’expérience

Passé par l’Olympique de Marseille entre 2008 et 2013, Charles Kaboré connait bien la Ligue 1 (136 matchs). Avec le club phocéen, le joueur de 32 ans à également disputé la Ligue des Champions (17 matchs) et la Ligue Europa (9 matchs), compétition qu’il a retrouvé en Russie avec le Kuban Krasnodar (7 matchs) et le FK Krasnodar (24 matchs).