OM, ASSE Mercato : Clermont, Adrian Grbic a fait son choix

Courtisé par l’ OM et l'ASSE, Adrian Grbic est bel et bien intéressé par un club de Ligue 1, mais pas n’importe lequel. Il se lâche sur le projet sportif recherché.

OM : Adrian Grbic privilégie le projet sportif

L’OM s’est mis aux trousses d’Adrian Grbic. Le club phocéen cherche un attaquant pour le mettre en concurrence avec Valère Germain ou faire de lui la doublure de Dario Benedetto. En quête d’un attaquant de pointe avant de recruter Jean-Philippe Krasso, l’ASSE avait aussi braqué ses radars sur le meilleur buteur de Clermont Foot. Auteur de 17 buts et 4 passes décisives en 26 matchs de Ligue 2 cette saison, l’avant-centre australien a séduit plusieurs clubs. Le FC Lorient (promu en Ligue 1) est également intéressé par ses services. Son profil plait également à des clubs allemands et anglais. Mais le joueur de 23 ans ne s’enflamme pas à l’idée de rejoindre une grosse écurie. Il souhaite certes quitter la Ligue 2, mais pas pour être placardé en Ligue 1 ou à l’étranger. « Pour moi, le choix du championnat n’est pas le plus important. Le plus important sera d’abord d’aller dans un club (de Ligue 1 en France ou à l’étranger) où je pourrai jouer le plus possible pour pouvoir progresser et franchir une nouvelle étape », a prévenu Adrian Grbic, dans La Montagne.

Grbic douche l'intérêt de l'Olympique de Marseille

En tout cas, le choix du joueur décisif de Clermont Foot cet été, sera déterminant pour la suite de sa carrière. C’est pourquoi il ne veut pas faire un mauvais choix. Répondant à l’intérêt de l’Olympique de Marseille, le buteur reconnaît que « l’OM fait partie des clubs qui font rêver ». Cependant, il n’est « pas sûr que Marseille soit tout de suite une bonne destination pour lui ». Adrian Grbic admet que « ce serait intéressant sur le plan financier et d’un point de vue médiatique, mais sportivement ce serait une erreur ». L'OM sait désormais à quoi s'en tenir pour l'International Australien.