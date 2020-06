PSG Mercato : Le nouveau tarif de Neymar envoyé au Barça

Le PSG a recruté Neymar au Barça à 222 M€ l’été 2017, et ne souhaite pas le brader. Toutefois, le club de la capitale aurait revu à la baisse le tarif du Brésilien, avec deux conditions.

Pour Neymar, le PSG ne négocierait qu'à partir de 175 M€ ?

Le FC Barcelone souhaite faire revenir Neymar en Catalogne. Depuis l’été 2019, les dirigeants des Blaugranas tentent tout pour le transférer du PSG, mais en vain. Pour décourager les Barcelonais, les Parisiens avaient fixé le coût du transfert de la star à 300 M€, lors du mercato estival dernier. Leur coup avait bien marché car cela avait refroidi le Barça. Mais cet été encore, le club de Liga serait prêt à revenir à la charge. Plusieurs joueurs de la formation catalane ont même réclamé le retour de Neymar à leurs dirigeants. De son côté, le Paris Saint-Germain serait disposé à revoir le tarif fixé l’an dernier à la baisse. D’après le média espagnol Sport, Nasser Al-Khelaïfi « pourrait ouvrir la porte à un départ de Neymar » cet été, mais ne discuterait qu’à partir de 175 M€. En plus, le président du PSG ne veut pas d’échange de joueur dans la transaction et veut le montant en cash, si l’on en croit les indiscrétions de la source. À ce prix-là, il est fort probable que le phénoménal joueur de 28 ans reste à Paris, car aucun club ne prendrait le risque de débourser un tel montant, vu les dégâts causés par la crise de coronavirus.

PSG : Neymar va-t-il retourner au Barça sans avoir gagné la Ligue des Champions ?

Neymar avait quitté le FC Barcelone au profit du Paris SG, sur un coup de tête. Il ne voulait plus être dans l'ombre du très cher capitaine Lionel Messi, son objectif étant de briller afin de gagner le Ballon d'Or. Mais depuis son arrivée à Paris le 3 août 2017, il n'a toujours pas remporté la très prestigieuse Ligue des Champions pour laquelle, le club français avait sorti une somme colossale pour le recruter. Les Rouge et Bleu ont échoué deux fois de suite en 8e de finale (2017-2018 et 2018-2019) face au Real Madrid et à Manchester United. Cette saison (2019-2020), Neymar et ses coéquipiers sont qualifiés pour les quarts de finale après avoir éliminé le Borussia Dortmund, avant la crise de Covid-19.