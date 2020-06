Tottenham Mercato : Mourinho pas chaud pour Coutinho ?

Le FC Barcelone demande 100 M€ pour laisser partir Philippe Coutinho. Intéressé par le Brésilien, Tottenham aurait été refroidi par le montant demandé.

100 M€, Mourinho jugerait cela trop élevé pour Coutinho

Le Barça demande 100 M€ pour Philippe Coutinho, acheté 145 M€ à Liverpool il y a deux ans et demi. D'abord intéressé par le joueur, Tottenham se serait désisté suite à l'annonce du montant requis, indique Mundo Deportivo. C'est José Mourinho, l'entraîneur, qui aurait refusé de débourser un tel prix pour le meneur de jeu auriverde. Le média espagnol ajoute que même si Mourinho faisait du Brésilien un pion essentiel de son équipe, le coach portugais ne serait pas prêt à l'acquérir à ce prix. La deuxième option, celle d'obtenir un prêt de Coutinho contre 10 M€, aurait également été déclinée par les dirigeants des Spurs.

De plus, le salaire de Philippe Coutinho est démentiel et le FC Barcelone voudrait qu'en cas de prêt, son nouveau club prenne en charge l'intégralité de son salaire, ce que faisait le Bayern Munich cette saison. Le technicien des Spurs craindrait que cela engendre une augmentation des salaires des autres joueurs. L'année dernière, l'arrivée de l'ancien joueur de Liverpool à Tottenham n'avait pas pu aboutir à cause déjà d'un souci économique.