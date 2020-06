Montpellier HSC : 4 noms pour succéder à Geronimo Rulli ?

Le retour de Geronimo Rulli à la Real Sociedad la saison prochaine est quasi certain. Pour combler le départ du gardien argentin, les recruteurs du Montpellier HSC tiennent une liste de 4 noms.

Vers un retour de Geronimo Rulli à la Real Sociedad ?

Prêté avec option d'achat par la Real Sociedad l’été dernier, Geronimo Rulli s’est rapidement imposé dans les cages du Montpellier HSC (8e de Ligue 1 suite à l'arrêt prématuré de la saison). Pour les dirigeants montpelliérains, il n’était donc pas question de laisser le portier de 28 ans retourner à la Real Sociedad, son club propriétaire. Mais l'option d'achat de 11,5 millions d’euros fixée par les dirigeants du club de Liga auraient fait reculer le Montpellier HSC, frappé par la crise éconmique comme la majorité des clubs européens. Geronimo Rulli ne devrait donc plus défendre les couleurs de la formation pailladine la saison prochaine.

4 gardiens dans le viseur des Montpelliérains ?

Pour compenser le départ quasi certain du portier argentin, les recruteurs héraultais s’activeraient déjà. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, la formation de Ligue 1 tiendrait une liste de 4 portiers, dont 2 gardiens évoluant dans le championnat de Suisse. Ainsi, le journaliste cite David von Ballmoos, dernier rempart des Young Boys, qui « intéresse très fortement Montpellier », et pour lequel le « contact est établi ! ». Le second portier du championnat suisse visé par les recruteurs pailladins est « Jérémy Frick, gardien du Servette, formé à Lyon… »