FC Nantes Mercato : Un gardien se rapproche de la Ligue 2

Au moment où le club enregistre pas mal de signatures, le FC Nantes devrait se séparer d'un de ses portiers. Alexandre Olliero devrait être prêté la saison prochaine à un club de Ligue 2.

Alexandre Olliero en route pour la Ligue 2 ?

L’été promet d’être chaud du côté du FC Nantes. Les Canaris ont déjà enregistré pas mal de signatures (Castelletto, Simon, etc.) alors que le mercato n’a pas encore officiellement ouvert ses portes. Certains joueurs devraient également quitter la Maison Jaune pour gagner du temps de jeu ailleurs. C’est ainsi que Ouest France annonce qu’Alexandre Olliero est sur le départ. D’après le journal, le gardien de 24 ans, natif de La Rochelle, devrait partir en prêt à Pau, tout juste promu en Ligue 2. Si ce départ venait à être confirmé, le Serbe Denis Petric sera une fois de plus la doublure d’Alban Lafont la saison prochaine.

Grosse concurrence des gardiens au FC Nantes

Si Alban Lafont est certain d’être le numéro un à son poste, il ne manque pas de remplaçants au FC Nantes. La saison dernière Alexandre Olliero n’était que le troisième dans la hiérarchie des gardiens. Il n’a disputé que deux rencontres en Coupe de la Ligue avec les Canaris. Il a participé à la victoire des siens (8-0) contre le Paris FC et à l’élimination contre le RC Strasbourg (0-1). A Nantes depuis 2013, il avait déjà été prêté aux Chamois Niortais durant l’hiver 2018. A noter que deux autres gardiens de but doivent signer leur retour cet été à La Jonelière. Quentin Braat et Maxime Dupé étaient respectivement prêtés à Niort et au Clermont Foot, des formations de Ligue 2. Reste maintenant à savoir s’ils seront conservés cette saison par leur club.