Premier League : Amazon et la BBC diffuseront en clair

Dès la reprise prévue le 17 juin, 92 rencontres de Premier League seront au programme. Deux diffuseurs vont décrypter leurs antennes et retransmettre les matchs en clair.

Amazon et la BBC en clair, 33 matchs de Premier League gratuits

Prévue le 17 juin, la reprise de la Premier League risque de ravir les téléspectateurs anglais. Deux diffuseurs, Amazon Prime et la BBC, vont retransmettre en clair les matchs inclus dans leurs contrats. Amazon Prime détient les droits de 20 matchs par saison en milieu de semaine ou lors des jours fériés. Il en restait quatre, mais selon les informations de Sam Wallace, rédacteur en chef de la catégorie football au Daily et au Sunday Telegraph, ces rencontres seront disponibles en clair sur la plateforme, sans qu'aucun abonnement ne soit nécessaire.

De plus, la BBC a elle aussi décidé de retransmettre les matchs qu'elle détient en clair. Ainsi, avec les deux offres, ce sont 33 des 92 matchs restants qui seront visionnables gratuitements, annonce Martyn Ziegler, rédacteur en chef des sports au Times. Sky Sports et BT Sport, les deux autres détenteurs des droits TV de la Premier League en Angleterre, ont pour le moment maintenu leurs diffusions payantes. La Premier League rouvrira ses portes dans deux semaines avec les matchs Aston Villa - Sheffield United et Manchester City - Arsenal, reportés du fait de la finale de la Carabao Cup.