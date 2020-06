Mourad Boudjellal abandonne le rachat du SC Toulon

Mourad Boudjellal jette l'éponge pour le rachat du SC Toulon. L’ancien dirigeant du SC Toulon pourrait toutefois rebondir à l'Athlético Marseille, un projet qui semble l'intéresser.

“ Je suis déçu pour Toulon ”

Selon les informations de Var-Matin, Mourad Boudjellal aurait mis un terme aux négociations avec Claude Joye, l'actionnaire majoritaire du SC Toulon. L'ancien président du RCT avait formulé deux nouvelles offres durant le week-end, mais celles-ci ont toutes deux été refusées par l'actionnaire majoritaire du SCT. "C'est terminé. J'aurais aimé redonner au club de ma ville son lustre d'antan. Je suis allé au bout du bout de ce que je pouvais faire. Je ne suis pas aigri, mais déçu pour Toulon", a-t-il affirmé au quotidien varois.

Destination Marseille pour Mourad Boudjellal ?

Claude Joye a réagi à la déclaration de Mourad Boudjellal sur le site officiel du club. "Mourad a décidé de partir sur un autre projet. J’avoue que je ne comprends vraiment pas ces changements de position. Il est compliqué de construire un projet dans ces conditions. Je prends cependant acte de cette décision que je respecte et que je regrette, car nous étions d’accord sur tous les sujets essentiels à l’exception du poids que doit avoir la formation dans un projet comme le nôtre". Une lettre à laquelle Boudjellal a répondu via Twitter. « La belle offre de rachat est en copie chez monsieur le maire de Toulon. C. Joye la considère comme insultante, selon ses dires puisque moins de 6 M€ (mail en copie aussi), pour le reste tout a été communiqué à l'avocat à part le résultat de la garde à vue du président du Sporting. »

Selon les informations de Var-Matin, l'ancien patron du SC Toulon pourrait bien se relancer dans le football lors des semaines à venir. Toujours selon le quotidien varois, sa dernière piste le mènerait à l'Athlético Marseille. « Je dévoilerai ma destination en fin de semaine », avoue-t-il.