RC Lens Mercato : Du nouveau pour la piste Kévin N'Doram

Le RC Lens va devoir retrousser ses manches pour attirer Kévin N'Doram à La Gaillette cet été. Plusieurs clubs font également la cour au milieu de terrain de l’AS Monaco qui sort d'une bonne saison au FC Metz.

Kévin N'Doram, le RC Lens menacé par la concurrence

Tout comme le RC Lens, de nombreux clubs de Ligue 1 sont séduits par Kévin N’Doram. Prêté au FC Metz par l’AS Monaco cette saison, le milieu défensif s'est montré à son avantage malgré la 15e place des Grenats au classement. Il a fait 20 apparitions dans l’équipe de Vincent Hognon en Ligue 1 et a été titulaire 19 fois. Avec le temps de jeu dont il a bénéfice en Moselle, Kévin N'Doram a pu séduire à distance différents recruteurs, dont ceux du Racing Club de Lens. Alors que les Sang et Or semblaient en avance sur le dossier Kévin N’Doram, le RC Strasbourg et Angers SCO se sont positionnés pour le fils de l'ancien joueur Japhet N’Doram. D’après Foot Mercato, ces trois clubs ont transmis chacun une proposition salariale au joueur monégasque.

Des offres pour Kévin N'Doram sur la table de l'AS Monaco ?

Quant au club du Rocher, il aurait reçu des offres sur sa table pour le polyvalent milieu de terrain issue de son centre de formation. La source indique que les Monégasques exigent 5 millions d’euros pour le transfert de Kévin N’Doram. Ce dernier est certes sous contrat jusqu’en juin 2023, mais il est clairement concerné par la réduction de l’effectif pléthorique du club. Le même média précise que le natif de Saint-Sébastien-sur-Loire est également inscrit sur les tablettes du VfL Wolfsburg. Intéressé par une aventure en Bundesliga, Kévin N’Doram serait plus attentif aux intentions du club allemand.