Ex-OL : Tony Vairelles lance une téléréalité de foot !

L'ancien attaquant professionnel, Tony Vairelles (47 ans), voudrait lancer une émission de téléralité footballistique dont il a déjà imaginé le scénario.

Un contrat pro à la clé de l'émission de Tony Vairelles

Sept ans après avoir mis un terme à sa carrière, Tony Vairelles voit l'un de ses projets prendre forme. C'est ce qu'a relayé le site Girondins4ever.com d'un live Instagram de Damien Miglietta. Le joueur passé par Nancy, le Stade Rennais, bordeaux ou Lens explique qu'il mène ce projet depuis une dizaine d'années désormais. "J’aimerais aujourd’hui pourvoir, sous forme d’une détection, sérieuse, encadrée par des gens compétents, des joueurs professionnels, un jury, redonner la chance à un joueur amateur, ou qui n’a même jamais eu une licence" a détaillé Vairelles.

La récompense promise n'est pas le chèque habituel promis aux vainqueurs des émissions de téléréalité, mais bien un contrat professionnel ! Un programme qui verra donc l'heureux élu signer dans un club profesionnel, mais qui donnera de la visibilité aux autres participants. "Ce sera fait sous forme de détection, de sélection, et à l’arrivée comme d’autres programmes de télé réalité, on pourra gagner ce contrat professionnel. Aussi, à ceux qui ne gagneront pas ce contrat, on pourra, par l’intermédiaire de l’émission, leur donner la chance de trouver un club mieux que ce qu’ils ont : pour eux, ce sera l'occasion de se montrer, c’est de la visibilité" s'est enthousiasmé Tony Vairelles, assurant avoir l'accord d'un club professionnel prêt à accueillir le vainqueur.

Tony Vairelles en appelle aux diffuseurs pour "L'Ultime chance"

Ce programme, qu'il a choisi de baptiser "L'Ultime chance", n'a plus qu'à trouver un diffuseur. Et même au cas où Tony Vairelles ne séduirait pas les télévisions, il assure qu'une solution de secours sera déployée. "Aujourd’hui, on recherche un diffuseur. Le but c’est d’arriver à faire comprendre aux chaines de TV que c’est un programme qui va redonner la chance aux gens, un programme assez novateur. Les gens vont avoir envie de regarder cette émission parce qu’il y a un but. On attend des réponses mais de toute manière, on fera cette émission, même si elle doit être sur les réseaux sociaux ou Youtube, on le fera" a déclaré l'ex-international français.