Arsenal Mercato : 22,5 millions et Aubameyang pourra partir

À un an de la fin de son contrat à Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait quitter les Gunners à moindre coût, au vu de sa situation contractuelle.

Départ d'Aubameyang ? 22,5 M€ et Arsenal dira oui

Aujourd'hui, The Sun croit savoir que Pierre-Emerick Aubameyang pourrait quitter Arsenal à bas coût. Les Gunners laisseront partir leur buteur s'ils reçevaient une offre de 20 M£ (environ 22,5 M€) pour racheter la dernière année de contrat de l'international gabonais (64 sélections, 25 buts). Arsenal aurait encore en travers de la gorge le cas Aaron Ramsey, parti librement à la Juventus l'année dernière. L'entraîneur Mikel Arteta, désireux de garder son attaquant, s'oppose à sa direction, bien consciente que garder Aubameyang pourrait représenter un nouveau manque à gagner, puisqu'il refuse également les offres de prolongation. Jouer la Ligue des Champions la saison prochaine est une réelle condition pour le numéro 14 des Gunners. Cependant, son entraîneur reste convaincu que le retard qu'accuse son club (9e) est rattrapable.

Les informations du Telegraph rendent compte d'un intérêt de Chelsea pour l'ancien joueur du Borussia Dortmund mais Arsenal pourrait compliquer la transaction puisqu'il s'agit d'un club rival. The Sun rapporte également que les Gunners demandaient 56 M€ l'hiver dernier pour l'ancien stéphanois, ce qui aurait repoussé les dirigeants du FC Barcelone. Mais la pandémie de coronavirus aurait fait chuter la cote d'Aubameyang et Arsenal ne demanderait plus que 22,5 millions d'euros pour le joueur qui a inscrit 61 buts en 97 rencontres sous ses couleurs.