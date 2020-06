OM : Villas-Boas fixe la date de reprise de l'entraînement

L’ OM va bientôt préparer la saison prochaine. André Villas-Boas a communiqué la date de reprise de l’entraînement aux joueurs de l'Olympique de Marseille.

OM : reprise de l’entraînement fixée au 26 juin

Comme tous les clubs de Ligue 1, l’ OM va bientôt reprendre le chemin de l’entraînement pour préparer la saison prochaine. Une saison où l'écurie olympienne sera présente sur plusieurs fronts, notamment son grand retour en Ligue des Champions. Après une longue interruption puis l’arrêt du championnat imposés par la pandémie mondiale de Covid-19, André Villas-Boas a décidé que l’entraînement reprendra le vendredi 26 juin prochain, à en croire les informations de L’Equipe.

Les détails de la préparation estivale

La préparation estivale devrait permettre à l’ OM de se sentir prêt pour la prochaine édition de Ligue 1 (début le week-end du 22 août), mais également pour son grand retour en Ligue des Champions, après 7 saisons d’absence. Il s’agira d’une préparation intense, avec 8 semaines d’activités intensives, au moins un stage et plusieurs matches amicaux. Le marché estival des Phocéens sera également suivi de près. En effet, on sait que le mercato pourrait susciter de nouvelles tensions entre les dirigeants marseillais et l'entraîneur André Villas-Boas, qui souhaiterait un effectif renforcé pour accroître ses chances de faire un bon parcours en Ligue des Champions. Or, les caisses du club sont dans le rouge et les recruteurs phocéens ne vont pas avoir les moyens de faire des folies.