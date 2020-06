Ligue 1 : Le PSG, l'OL et Toulouse, meilleures pelouses en 2019/20

La Ligue de Football Professionnel a rendu son verdict, le Paris Saint-Germain peut ajouter le titre de champion de France 2019/2020... des pelouses de Ligue 1 à son palmarès.

Qualité des pelouses de Ligue 1, un quasi sans faute pour le PSG

À chaque match de championnat, la qualité de la pelouse est évaluée par plusieurs partis qui attribuent une note sue 20. Par l'arbitre central d'une part (coefficient 3) et les clubs (coefficient 2) qui jugent la trajectoire du ballon, la souplesse du sol, la qualité des appuis, la qualité du tapis végétal et l'appréciation globale de l'aire de jeu. Et par le diffuseur TV d'autre part (coefficient 1) qui évalue les aspects visuels, la couleur, le comportement du ballon et des joueurs, ainsi que l'appréciation globale de l'aire de jeu. Soulignons que la note du club recevant n'est pas prise en compte si elle diffère de 4 points ou plus de celle du club qui se déplace et vice versa.

À ce jeu là, le PSG finit la saison avec une moyenne de 19,43/20 pour la pelouse du Parc des Princes. L'Olympique Lyonnais obtient 17,82/20 et termine deuxième, devant le Toulouse FC et sa moyenne de 17,73/20. C'est la pelouse du Roazhon Park de Rennes qui est la moins bien classée, elle obtient un score moyen de 12,53/20 et est d'ailleurs en rénovation. En Ligue 2, le titre honoriphique de champion des pelouses revient à Guingamp qui termine avec 19,06/20, tandis que Niort ferme la marche avec sa note de 11,70/20.