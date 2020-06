Mercato Chelsea : L'agent de Jorginho répond aux rumeurs

Courtisé par de nombreux clubs européens, l’agent de Jorginho est revenu sur les rumeurs de transfert qui concerne son joueur.

" Personne de la Juventus ne m'a contacté "

La Juventus, championne de Serie A en titre, serait le club le plus intéressé par le talent du milieu de terrain de Chelsea. L'idée de réunir Maurizio Sarri avec Jorginho à Turin, sachant qu'ils ont déjà travaillé ensemble à Chelsea et à Naples, ferait fantasmer les dirigeants de la Juve. L’agent de Jorginho est revenu sur le possible transfert de son joueur à Turin. "Je n'entends parler de ces rumeurs que dans les journaux, car personne de la Juventus ne m'a contacté", a déclaré Santos à TuttoJuve.com.

"Maurizio Sarri l'apprécie beaucoup en tant que personne et joueur, ils ont très bien travaillé ensemble, mais c'est tout ce qu'il y a en ce moment. Le joueur se concentre uniquement sur Chelsea, il a repris l'entraînement et se prépare au redémarrage de la Premier League. À mon avis, il serait difficile pour les Bianconeri de l'acheter aujourd'hui, car le marché des transferts a changé avec la pandémie et Jorginho a un contrat avec Chelsea jusqu'en 2023. Il est le vice-capitaine et considéré comme un acteur important pour l'équipe", a affirmé l'agent de l'ancien joueur de Naples.

" Quiconque veut Jorginho doit parler à Chelsea "

Ce dernier en a profité pour lancer un message à tous les clubs qui souhaiteraient s’offrir les services de son protégé. "Je ne parle pas seulement de la Juventus, mais tous les plus grands clubs européens auraient du mal à payer autant pour un joueur en ce moment. Si cela devait arriver, je dis que quiconque veut Jorginho doit parler à Chelsea et à Marina Granovskaia. Ensuite, nous évaluerons ensemble ce qu'il faut faire. Ce ne serait pas un problème", a conclu l'agent du milieu de terrain italien. Un dossier compliqué donc, qui risque de marquer le mercato estival.