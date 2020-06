Bundesliga : Pas de sanction pour les hommages à George Floyd

Sous le coup d'une sanction pour avoir affiché leur hommage à George Floyd lors de la 29e journée de Bundesliga, Jadon Sancho, Achraf Hakimi, Marcus Thuram et Weston McKennie ne seront finalement pas réprimandés.

George Floyd : aucune sanction en Bundesliga

Sky Sports a révélé ce mercredi que les joueurs ayant affiché leur soutien à George Floyd ne seront pas sanctionnés. Jadon Sancho et Achraf Hakimi avaient dévoilé un tee-shirt avec l'inscription "Justice for George Floyd" après avoir marqué. Marcus Thuram avait posé un genou à terre après son but, tandis que Weston McKennie, capitaine de Schalke 04, arborait un brassard de capitaine paré de la même mention "Justice for George".

La DFB (Deutscher Fussball Bund) ne sanctionnera donc pas les joueurs et au contraire, encourage le mouvement. "Le comité souhaite également maintenir cette ligne en cas de nouvelles campagnes contre le racisme à l'occasion de la mort violente de George Floyd les jours de match à venir", indique le communiqué de la DFB. "Je salue expressément la décision clairvoyante du comité de contrôle de la DFB et j'en suis très heureux. L'association s'oppose fermement à toute forme de racisme, c'est pourquoi les actions des joueurs ont notre respect et notre compréhension.", a déclaré le président de la DFB, Fritz Keller.

La FIFA en appelle au bon sens

La FIFA a de son côté exhorté les organisateurs des compétitions à faire preuve de "bon sens" lorsqu'ils envisagent de punir les joueurs pour avoir protesté contre la mort de Floyd. En Angleterre, la FA a promis d'adopter une "approche de bon sens", révèle Sky Sports, pour les joueurs qui seront impliqués dans des comportements promouvant le message antidiscriminatoire. Elle procèdera à une examination au cas par cas.