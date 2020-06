Bordeaux Mercato : Signature d'un joueur prometteur (Off)

Bordeaux consolide ses acquis en attendant l’ouverture officielle du marché des transferts de l’été. Ainsi, les Girondins ont offert un contrat professionnel à un jeune joueur prometteur de sa réserve.

Bordeaux offre un premier contrat pro à Yassine Boujouama

Bordeaux se penche pour l’instant sur les signatures en interne. En marge de la crise entre la direction du club et les supporters ultras, le club au scapulaire a officialisé la signature du premier contrat professionnel de Yassine Boujouama. Il s’est engagé avec les Girondins pour les trois prochaines saisons. Le milieu de terrain de bientôt 19 ans est donc désormais lié à Bordeaux jusqu’à fin juin 2023. Le néo-professionnel avait rejoint l’équipe B des Marine et Blanc en toute fin du mercato estival 2019. Il était arrivé du Tours FC, libre de tout engagement. En moins d’un an, le jeune stagiaire a convaincu le staff de la réserve bordelaise, ce qui justifie évidemment son nouveau statut. Il reste maintenant à Yassine Boujouama de franchir cette nouvelle étape. Pour ce faire, il va devoir poursuivre sa progression et travailler dur pour obtenir du temps de jeu au sein de l’équipe dirigée par Paulo Sousa.

Qui est Yassine Boujouama à qui Bordeaux a offert le statut pro ?

Il est né le 23 juillet 2001 à Chambray-lès-Tours en Indre-et-Loire. Il est arrivé à Bordeaux précisément le 27 août 2019, en provenance de Tours. Mais en une seule saison, le jeune milieu de terrain a confirmé tout le talent détecté par les recruteurs bordelais lors de son recrutement. Il a aussi satisfait les attentes des dirigeants. Polyvalent, Yassine Boujouama est capable d’évoluer en relayeur comme en meneur de jeu. Il possède donc de grosses qualités techniques, ce qui lui permet de provoquer ou de dribbler. Yassine est aussi très collectif et se plait à délivrer des passes décisives. Il avait découvert le monde professionnel la saison passée en participant à des entraînements avec l’équipe première, sous les ordres de Paulo Sousa.