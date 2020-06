PSG : Succession de Meunier, du nouveau pour Adam Marusic

Le PSG prépare déjà la succession de Thomas Meunier. Le nom d’ Adam Marusic revient avec insistance pour remplacer le latéral belge. Aux dernières nouvelles, le latéral de la Lazio Rome serait enclin à rejoindre Paris.

Adam Marusic en pole pour remplacer Thomas Meunier ?

Cet été, une page va se tourner du côté du Paris Saint-Germain. En fin de contrat, bon nombre de joueurs vont quitter le PSG au prochain mercato. Arrivé à Paris en 2016, Thomas Meunier fait partie de ces joueurs sur le départ. Le latéral belge n’a pas prolongé son contrat et va quitter le club après quatre saisons. De son côté, la direction du Paris Saint-Germain s’active pour sa succession. Elle ne manque d'ailleurs pas de pistes à ce sujet. Sergino Dest (Ajax Amsterdam) et Adam Marusic (Lazio Rome) sont sur les tablettes du club de la capitale. Mais le joueur de la Lazio semble plus proche de rejoindre le champion de France, comme l’assure Paris Fans.

Un avenir parisien lié à Milinkovic-Savic ?

D’après le site pro-parisien, Adam Marusic est intéressé par un transfert au PSG. Selon le média, les contours du futur contrat du Monténégrin se dégagent déjà. Le PSG devrait verser 17 millions d’euros (plus bonus) pour s’attacher les services du latéral de 27 ans. Lequel devrait signer un bail de 5 ans pour un salaire proche des 3,5 millions d’euros. Toutefois, Paris Fans révèle que ce transfert ne sera finalisé que si Sergej Milinkovic-Savic rejoint aussi le club de la capitale. Le Paris Saint-Germain est aussi intéressé par le meneur de jeu des Biancocelesti. Paris veut recruter les deux joueurs dans un package, l’idée étant de signer Milinkovic-Savic à un prix raisonnable. Jusqu’ici, la Lazio Rome s’est montrée intransigeante pour son maître à jouer. Elle réclame au moins 100 millions d’euros pour le lâcher.