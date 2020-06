Real Madrid Mercato : Les Merengue à l'affût pour Kai Havertz ?

Annoncé au Bayern Munich, Kai Havertz, le nouveau joyau du football allemand, pourrait atterrir au Real Madrid si les Bavarois restaient inoffensifs.

Le Bayern veut attendre pour Kai Havertz, le Real Madrid en profite ?

Ce samedi, le Bayer Leverkusen reçoit le Bayern Munich pour le compte de la 30e journée de Bundesliga. Mais autour du match, il pourrait bien être question de l'avenir du milieu offensif du Bayer, Kai Havertz. Si Sport Bild annonce que l'international allemand (7 sélections, 1 but) est toujours sur les rangs du FC Hollywood, le média allemand laisse aussi comprendre que les dirigeants Bavarois pourraient attendre l'été prochain avant de passer à l'action. Ils souhaiteraient d'abord finaliser le transfert de leur cible prioritaire, Leroy Sané.

Ainsi, le Real Madrid pourrait profiter de l'absence du Bayern sur le dossier cette année pour préparer une offensive. Zinédine Zidane verrait en Kai Havertz le futur du Real Madrid, mais sa venue dépendrait des situations de James Rodriguez et Luka Modric. Les deux joueurs cités bénéficient d'un salaire important et rendraient par conséquent presque irréalisable la venue du joueur du Bayer Leverkusen. Alors qu'il fêtera ses 21 ans le 11 juin prochain, Kai Havertz a disputé 143 rencontres du Bayer toutes compétitions confondues, pour 43 buts marqués. Déjà troisième dans la hiérarchie des capitaines de son club derrière Julian Baumgartlinger et Lars Bender, il a inscrit 11 buts en Bundesliga cette saison dont 5 depuis la reprise. Son coût est estimé à 81 M€ par Transfermarkt.