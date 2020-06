PSG : Marquinhos déjà de retour à Paris pour la reprise

Le PSG se prépare à la reprise des entrainements collectifs et attend le retour de ses joueurs parti à l'étranger pendant la période de confinement ou de déconfinement. L'un deux vient de revenir à Paris.

PSG : Pourquoi Marquinhos est revenu à Paris plus tôt ?

Le départ de Thiago Silva (35 ans), capitaine du PSG, et de son épouse au Brésil, avait fait du bruit car toute la France se préparait au confinement. Cependant, le capitaine et défenseur central n’a pas été seul a rentré dans son pays natal. Son compatriote Neymar a aussi retrouvé son luxueux domaine près de Rio de Janeiro. Marquinhos lui, a passé toute la période de confinement dans la capitale. Il a toutefois profité du déconfinement pour faire un tour au Brésil et s'est envolé le 19 mai, selon RMC. Mais à l’occasion de la reprise des entrainements fixée au 22 juin par le PSG, l’arrière de 26 ans est revenu à Paris, ce mercredi 3 juin. En effet, Marquinhos a débarqué plus tôt que prévu, car il se donne une quatorzaine de jours d’isolement, comme recommandé dans les mesures sanitaires, avant de retrouver ses coéquipiers au camp des Loges.

Marquinhos, cadre du vestiaire et leader au PSG !

Le polyvalent joueur (défenseur axial ou milieu défensif) brésilien est vice-capitaine du PSG où il évolue depuis juillet 2013. Il a 19 ans quand il rejoint le club Rouge et Bleu racheté par les investisseurs qataris en 2011. Au bout de 7 saisons consécutives, Marquinhos est désormais un cadre du vestiaire des Parisiens, mais également un leader sur le terrain. Ayant prolongé son contrat en janvier 2020, le natif de Sao Paulo a un bail valide jusqu'au 30 juin 2024. Il compte 278 matchs sous le maillot du Paris Saint-Germain. Il a 6 titres de champions de France, 5 coupes de la Ligue, 4 coupes de France et 5 trophées des champions à son palmarès. Un palmarès qu'il pourrait étoffer cette saison, car l'équipe de Thomas Tuchel est qualifiée pour la finale de la coupe de France, la finale de la coupe de la Ligue et les quarts de finale de la Ligue des Champions.