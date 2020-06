Montpellier HSC : Futur stade, Delafosse répond aux fans

Michael Delafosse est arrivé 2e du 1er tour des municipales, avec 16,66% des voix. Il n’est pas contre la construction du futur stade du Montpellier HSC. Il a même déjà une idée de l’endroit où cette enceinte sportive devrait être construite.

Michael Delafosse soutient la construction du futur stade

Le Montpellier HSC envisage de construire un nouveau stade. Sur ce projet, les supporters sont inquiets depuis que Michael Delafosse est admis pour le second tour des municipales. En effet, Michael Delafosse n’a jamais caché qu’il était partisan de la construction du futur stade, qui sera baptisé Louis Nicollin. Mais pour accroître ses chances d’être élu au second tour, Michael Delafosse serait disposé à s’allier avec des candidats battus au premier tour et qui seraient opposés au projet du futur stade du Montpellier HSC. Allez Paillade est donc allé à la rencontre de Michael Delafosse pour savoir exactement ce qu’il pense du projet de construction du futur stade après la publication des listes du second tour des municipales. Le candidat de gauche se veut rassurant et assure qu’il reste un partisan du projet, malgré son alliance avec Europe Ecologie Les Verts. « La question du stade a été un point de débat avec les autres listes. Ma position est connue depuis longtemps. Depuis qu’il y a eu le problème des études d’impact sur Cambacérès j’ai dit que si le club souhaitait construire un stade, il fallait faire confiance à la famille Nicollin et que ce stade devait être financé sur une base 100% Privé », a-t-il expliqué avant de marteler : « C’est ma conviction. »

Quel emplacement pour le futur stade du Montpellier HSC ?

Selon Michael Delafosse, le futur stade Louis Nicollin pourrait être construit « en lieu et place du centre commercial Ode à la Mer (...) à proximité de l’Arena et des dessertes routières ». Il ne souhaite pas que l’argent public participe à la construction du futur stade du Montpellier HSC. En revanche, les fonds publics peuvent « accompagner le club dans la création du Musée Louis Nicollin » et sa « collection exceptionnelle de maillots ». Et Michael Delafosse de conclure : « Si les Montpelliérains et les Montpelliéraines m’accordent leur confiance, nous accompagnerons ce projet. »