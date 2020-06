ASSE : François Clerc, son beau souvenir et son gros regret

François Clerc, ancien joueur de l’ ASSE, est revenu sur les émotions vécues lors de la coupe de la Ligue remportée en 2013. Il s'est aussi confié sur son plus gros regret à l’AS Saint-Étienne.

ASSE : Clerc marqué par la coupe de la Ligue remportée en 2013

François Clerc (37 ans) a défendu le maillot de l’ASSE entre juillet 2012 et juin 2016, soit quatre saisons consécutives. Il faisait partie de l’équipe de Christophe Galtier qui a remporté la finale de la Coupe de la Ligue aux dépens du Stade Rennais (1-0) en avril 2013. L’ex-défenseur a été marqué par l’intense joie autour du trophée. « Gagner des matchs n’est pas une chose aisée. Remporter des trophées l’est encore moins. On ne peut pas et on ne doit pas galvauder un titre », a souligné François Clerc, sur le site internet de l’AS Saint-Étienne. Il se rappelle encore que « l’engouement autour de toute l’équipe était immense ». Selon le témoignage de l’ancien arrière latéral droit de l’ASSE, l’équipe des Verts était « un groupe très uni et compétitif, où tout le monde tirait dans le même sens ». Il assure qu’il y avait « une formidable symbiose, des dirigeants au staff, en passant par les joueurs ». « C’était vraiment top », se souvient François Clerc.

François Clerc regrette son transfert raté à Manchester City

Performant avec l’ASSE, l’ex-capitaine des Stéphanois (sur 8 matchs) aurait pu rejoindre Manchester City en Angleterre. Il confirme un intérêt et des négociations poussées avec le club de Premier League, mais qui n’ont pas débouché sur un transfert. Ce qui lui a laissé un gros regret, en plus de sa grave blessure au genou. « Manchester City s’est intéressé à moi. Les discussions sont allées assez loin. Mais finalement, ils ont pris Zabaleta », a raconté l’ancien N°29 de l’ASSE. François Clerc « nourrit quelques regrets avec du recul », car « une expérience à l’étranger aurait constitué un plus » dans sa carrière. Une carrière stoppée au Gazélec FC Ajaccio en mai 2018.