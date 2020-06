OM : Christophe Dugarry traite les dirigeants de « clowns »

Christophe Dugarry ne comprend rien au projet sportif de l’OM. Selon le consultant, les dirigeants de l’Olympique de Marseille sont plutôt doués pour le cirque.

Christophe Dugarry dénonce un projet sportif flou

Classé 2e de Ligue 1, l’OM est qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, une performance qui réjouit les supporters marseillais. En revanche, il est difficile de prévoir avec quel effectif l’Olympique de Marseille se présentera à la compétition européenne. En effet, en crise économique depuis l’été dernier, le club olympien a vu ses caisses virer au rouge avec la situation sanitaire. Si l’entraîneur André Villas-Boas souhaite l’arrivée de nouveaux joueurs, les dirigeants semblent plutôt préoccupés par des ventes à hauteur de 60 millions d’euros pour combler le déficit budgétaire cette saison. Christophe Dugarry semble croire que la situation de l’écurie marseillaise est très floue. « Le président Eyraud s'est expliqué, il nous a sorti ses mots en anglais... On n'a rien compris ! C'est quoi le projet sportif de ce club ? On n'a aucune explication. On entend qu'il va falloir vendre des joueurs, certains sont bientôt en fin de contrat, l'entraîneur qui devait partir va rester et on ne sait pas s'il va s'entendre avec son président... », s’est inquiété l’ancien attaquant phocéen sur RMC Sport.

Des « clowns » à la direction de l’OM ?

Christophe Dugarry ne parvient donc pas à lire le projet sportif de l’OM. Il n’en fallait pas plus pour que le champion du monde 1998 traite les dirigeants de l’Olympique de Marseille de saltimbanques qui causent de la peine aux supporters. « C'est quoi ce cirque ? Les supporters marseillais doivent être écoeurés. C'est quoi ces clowns ? », a pesté l’ancien buteur des Girondins de Bordeaux.