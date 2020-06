FC Lorient Mercato : Jérémy Morel retrouve son ancien club

Pressenti auFC Lorient, Jérémy Morel s'est engagé avec le club promu en Ligue 1 pour deux saisons, selon RMC. Il reste ainsi en Bretagne après une saison passée au Stade Rennais.

a-t-il signé avec le FC Lorient ? Oui, selon les affirmations de RMC Sport . Libre de tout engagement à l’issue de son contrat au Stade Rennais, le défenseur de 36 ans s'est engagé jusqu’en juin 2022 avec le promu, soit pour deux ans. Si les informations de la source sont confirmées, l’arrière gauche ou défenseur central ferait ainsi un retour aux sources, car il a été formé au FC Lorient (1994-2003). Il a également été lancé en pro par le club breton en 2002-2003, en Ligue 2. L’ancien joueur de l’OL a passé neuf saisons de suite au sein de l'écurie lorientaise (2002-2011), avant de filer à l’OM.Le média sportif annonce également que plus la signature de Jérémy Morel se rapproche d'une officialisation, plus le FC Lorient avance sur le dossier de deux joueurs pistés. En effet, Christophe Pélissier serait sur le point d’arracher la signature de son ancien joueur Thomas Monconduit. Si l’on en croit la radio, le coach du FCL est également bien parti pour détourner le gardien de but Mathieu Dreyer du Montpellier HSC, qui lui tend également la main. Il faut préciser que Christophe Pélissier est un ancien entraineur d’Amiens SC. Il a donc eu Monconduit (29 ans) sous ses ordres entre 2015 et 2019 et Dreyer (31 ans) lors de l’exercice 2018-2019.