Montpellier HSC : Hilton pourrait rester encore longtemps !

A 42 ans, Vitorino Hilton a prolongé une saison de plus au Montpellier HSC. Comment expliquer cette longévité du défenseur central brésilien ?

Vitorino Hilton, une force de la nature ?

Vitorino Hilton a surpris pas mal de monde cette saison. Alors qu’on pouvait croire que son âge très avancé l’obligerait à raccrocher les crampons à l’issue de la saison, le Brésilien a prolongé au Montpellier HSC. Ainsi, l’ancien Marseillais va honorer sa 10e année sous les couleurs de la formation montpelliéraine la saison prochaine. Il compte 321 matches avec le Montpellier HSC, ce qui en fait le 6e joueur le plus capé de l’histoire de la formation héraultaise. Et il pourrait atteindre la barre symbolique des 500 matches en Ligue 1 la saison prochaine puisque qu'il a déjà joué 483 rencontres.

Le Brésilien attend le retour de Rémy Cabella

Cette longévité sportive, Vitorino Hilton la tient de son hygiène de vie et de sa volonté certes, mais aussi d’une promesse que lui a faite Rémy Cabella, son ancien coéquipier au Montpellier HSC. « Rémy Cabella m’a dit qu’il devait revenir ! Il m’a dit que je devais continuer pour qu’il puisse revenir et rejouer avec moi », a révélé le capitaine pailladin au cours d’un live Instagram avec Téléfoot avant d’interpeller l'ex-milieu offensif de Newcastle United : « Mais bon, reviens vite hein (rires). » Rémy Cabella (30 ans) a quitté le Montpellier HSC en 2014 et évolue présentement à Krasnodar (Russie), où il est sous contrat jusqu’en 2022.