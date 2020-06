RC Lens Mercato : Le Racing Club accélère pour Adrian Grbic

Le RC Lens serait passé à l’offensive pour recruter Adrian Grbic, le meilleur buteur de Clermont Foot visé aussi par l'ASSE, le Stade Brestois et l’OM.

Proposition du RC Lens pour Adrian Grbic

Le RC Lens aurait poussé ses pions afin d’attirer Adrian Grbic dans le Nord cet été. Pour doubler les nombreux courtisans de l’attaquant de Clermont Foot, le Racing Club de Lens a passé la vitesse supérieure. Selon les indiscrétions de L’Équipe, le club promu en Ligue 1 a transmis une offre au club auvergnat pour son buteur. Le Stade Brestois en a fait de même si l’on en croit le quotidien sportif. Alors que le club breton a fait une première offre estimé à 5 M€ + 1 M€ de bonus, le RC Lens a proposé un montant légèrement supérieur à celui des Brestois. Toutefois, les Clermontois ont repoussé les offres jugées insuffisantes. Notons qu’Adrian Grbic est sous contrat avec le Clermont Foot jusqu’en juin 2022 et sa cote sur le marché des transferts serait de 2 M€. Néanmoins, les dirigeants du club de Ligue 2 exigeraient un montant à deux chiffres pour leur joueur décisif.

Le RC Lens peut-il garantir le temps de jeu à Grbic ?

Il faut dire que ça s’emballe pour l’avant-centre autrichien, par ailleurs deuxième meilleur buteur de Ligue 2, lors de l’exercice 2019-2020. Il a marqué 17 buts et délivré 4 passes décisives en 26 matchs disputés. La cible du RC Lens a pour objectif de jouer en Ligue 1 lors de la saison prochaine, mais il vise un club qui lui garantirait du temps de jeu. Adrian Grbic souhaite ainsi continuer de jouer régulièrement, afin d’améliorer ses statistiques et de progresser. Franck Haise, le coach des Sang et Or qui milite pour sa venue dans le Pas-de-Calais, devrait lui accorder sa confiance pour le poste de N°1 en pointe de l'attaque. Rappelons que ce mercredi, Adrian Grbic a animé l’actualité sportive en Auvergne, en affirmant que l’OM est certes un club de rêve, mais qu’il ne commettrait pas « l’erreur » d’y aller cet été. Selon les explications du buteur de 23 ans dans La Montagne, ce ne serait pas avantageux sportivement pour lui.