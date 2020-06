Toulouse : Bernard Blaquart n’ira pas chez les Toulousains

A la recherche d’un nouvel entraîneur, le Toulouse FC aurait fait de Bernard Blaquart sa priorité, pourtant celui-ci avoue aujourd’hui ne pas être en contact avec les Violets.

Toulouse cherche un entraineur

En janvier dernier, au lendemain de l’élimination en 32èmes de finale de Coupe de France face au club de Saint-Pryvé Saint-Hilaire (National 2), et après une série de 10 défaites consécutives, Antoine Kombouaré est démis de ses fonctions. L’entraineur de l’équipe réserve Denis Zanko prend la relève sur le banc toulousain. Après 8 défaites et 1 match nul décroché face à Amiens, l’ancien joueur du FC Tours ne sera pas conservé. Désireux de jouer les premières places la saison prochaine en Ligue 2 pour retrouver l’élite du football français au plus vite, le Téfécé serait à la recherche d’un nouveau coach. Il y a quelques jours, L’Equipe annonçait que les dirigeants des Violets cibleraient Bernard Blaquart, l’entraîneur du Nîmes Olympique. Cependant, si un départ du tacticien de 62 ans n’est pas impossible, celui-ci ne devrait pas rejoindre Toulouse.

Aucun contact entre Toulouse et Bernard Blaquart ?

« Je n’ai aucun contact avec un autre club, que ce soit Toulouse, Bordeaux ou Montpellier » a annoncé Bernard Blaquart dans une interview accordée au Midi Libre. Hier soir, le journaliste Mohamed Toubache-Ter évoquait déjà la non-venue de l’entraîneur nîmois à Toulouse : « Ce couple ne verra pas le jour à Toulouse ».