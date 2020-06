Monaco Mercato : La piste Diego Llorente revient en force

Après une nouvelle mauvaise saison, les dirigeants de l’AS Monaco veulent se renforcer défensivement. Diego Llorente est la piste privilégiée par les dirigeants monégasques, et si aucune avancée n’est annoncée, l’ASM n’aurait pas abandonné cette cible.

Monaco prêt à tout pour Diego Llorente ?

Assez faible défensivement cette saison, l’AS Monaco est la 4ème équipe qui a encaissé le plus de buts en Ligue 1 Conforama avec 44 buts en 28 matchs. Kamil Glik ne donne plus satisfaction, et Jemerson arrive en fin de contrat le 30 juin prochain. Pour évoluer aux côtés de Benoit Badiashile la saison prochaine, le club de la principauté étudie déjà des pistes. Stefan Savic intéresserait les dirigeants monégasques, mais ceux-ci auraient fait de Diego Llorenteleur priorité. As annonce aujourd’hui que les dirigeants du club du rocher n’ont pas abandonné cette piste et seraient même prêt à tout pour le recruter. Selon le quotidien espagnol, Monaco pourrait proposer 40 millions d’euros à la Real Sociedad pour son défenseur.

Diego Llorente, une carrière entièrement espagnole

Formé au Real Madrid, Diego Llorente n’a eu sa chance qu’à 3 reprises (66 minutes jouées) sous le maillot de la casablanca. Lors de ses passages au Rayo Vallecano et à Malaga, le natif de Madrid a pu faire ses gammes en Liga (58 matchs) avant de rejoindre la Real Sociedad en juillet 2017 moyennant 7 millions d’euros. Sous le maillot du club basque, le défenseur de 26 ans a disputé 77 matchs, dont 6 en Europa Ligue.