Monaco Mercato : Mauro Arambarri dans le viseur monégasque

Pour se renforcer la saison prochaine, l’AS Monaco ciblerait le milieu de terrain de Getafe Mauro Arambarri. Les dirigeants monégasques seraient également prêts à payer sa clause libératoire.

Monaco veut apporter de la solidité à son entrejeu

Désireux de retrouver le haut du classement la saison prochaine, l’AS Monaco compte bien renforcer son entrejeu au mercato estival. Parmi les milieux de terrain les plus utilisés par le club de la principauté, seul Aleksandr Golovin (30 matchs) ne pose aucun problème. A côté de cela, Cesc Fàbregas (22 matchs) vieillit (33 ans) et Tiémoué Bakayoko (23 matchs) ainsi qu’Adrien Silva (25 matchs) vont respectivement retourner à Chelsea et Leicester dès la fin de leur prêt. Pour la prochaine saison, le russe de 24 ans devrait être associé à Aurélien Tchouaméni, fraichement recruté chez les Girondins de Bordeaux (18 millions d’euros). Si les dirigeants monégasques veulent récupérer des liquidités en dégraissant beaucoup l’effectif cet été, ceux-ci auraient déjà trouvé l’une de leurs prochaines cibles. Selon Mundo Deportivo, Mauro Arambarri serait la priorité de l’AS Monaco, qui pourrait lever sa clause libératoire de 25 millions d’euros.

Mauro Arambarri a réalisé une grosse saison

Passé par les Girondins de Bordeaux entre 2016 et 2017, Mauro Arambarri n’a pas laissé un souvenir impérissable en Aquitaine. En une saison et demie, le milieu central uruguayen n’a disputé que 12 matchs sous le maillot du club au scapulaire. Aujourd’hui à Getafe depuis 3 ans, le joueur de 24 ans s’est imposé comme un titulaire indiscutable chez les azulones et l’une des références à son poste en Liga. Cette saison, le natif de Salto a disputé 31 matchs pour 1 but et 1 passe décisive.