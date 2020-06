OL Transfert : Quel Mercato pour l'Olympique Lyonnais ?

Comme lors de chaque mercato, bien des rumeurs circulent autour de l’ Olympique Lyonnais. S’il n’est pas facile de se retrouver, ce petit tour des différentes actualités mercato de l’ OL aide à comprendre la démarche des collaborateurs de Jean-Michel Aulas.

Mercato : L' Olympique Lyonnais veut se renforcer à chaque ligne

Hier, l’ Olympique Lyonnais annonçait lever l’option d’achat de 11,5 millions d’euros de Karl Toko-Ekambi, son 2ème renfort offensif pour la prochaine saison, après Tino Kadewere. Le club du Rhône est cependant la cible de beaucoup de rumeurs de transferts. Du côté des arrivées, beaucoup de joueurs de tous horizons sont annoncés proches des Gones.

En défense, la cible principale serait Mamadou Sakho. Il y a quelques jours, Le Parisien révélait que le défenseur central de 30 ans voudrait quitter Crystal Palace et serait prêt à baisser son salaire pour retrouver la Ligue 1. Des négociations seraient déjà en cours. En cas d’échec sur ce dossier, ce serait Pedro Mendes qui serait ciblé. Récemment, le défenseur de Montpellier HSC disait être flatté de voir son nom associé à l’OL. Pisté également Samuel Gigot affirmait récemment qu’il réfléchira à un possible retour en France en cas d'occasion. Aïssa Mandi, Marash Kumbulla, Merih Demiral et Kévin Akpoguma, un temps dans le viseur de Lyon, ne voient aucune information filtrer sur l’avancée des tractations qui les concerne. Robson Bambu, annoncé proche de l' Olympique Lyonnais, devrait finalement s'engager avec l' OGC Nice.

Au milieu de terrain, Imran Louza serait apprécié par Juninho, lequel recherche d’ores et déjà un successeur à Houssem Aouar. Wylan Cyprien est également pisté, mais les lyonnais devront manœuvrer avec la concurrence du Stade Rennais et du FC Séville. En attaque, la piste menant à Odsonne Edouard est étudiée, mais ne devrait être activée qu’en cas de départ de Moussa Dembélé.

OL : Plusieurs départs importants à Lyon ?

Cet été, l’ OL devrait perdre des joueurs importants de son effectif. Dans le viseur de la Juventus, du Real Madrid et de Manchester City, Houssem Aouar ne sera pas retenu en cas d’offre de 50 millions d’euros. Aujourd’hui, le dossier serait cependant à l’arrêt. Offensivement, l' OL pourrait perdre 3 joueurs. Moussa Dembélé serait la priorité de Manchester United, prêt à débourser 68 millions d’euros pour s’attacher les services de l’ex-buteur du Celtic. La pépite lyonnaise Amine Gouiri envisagerait un départ du club de Jean-Michel Aulas, elle qui ne bénéficie d’aucun temps de jeu. Plusieurs clubs français seraient prêts à l’accueillir, alors que le Celtic a été repoussé. Concernant Memphis Depay, tout semble très compliqué. Le président de l' OL souhaiterait le faire prolonger pour ne pas le voir partir librement l’été prochain, mais le buteur néerlandais privilégierait un départ. La Lazio Rome, l’AC Milan et la Juventus se pencheraient sur sa situation, mais aucune discussion n’aurait vraiment été entamée à ce jour.