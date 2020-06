Vente de l’OM : Le prince Al-Walid ben Talal bien preneur ?

La vente de l’OM a animé une partie de la période de crise de coronavirus avant d’être reléguée au second rang par l’actualité mercato et les informations de la reprise de différents championnats. Al-Walid ben Talal, cousin du prince héritier MBS d’Arabie Saoudite, s’est positionné pour racheter l’Olympique de Marseille, mais la communication du club brouille les pistes sur son avenir. Le clan Frank McCourt stratège ?

Vente de l’OM : la fonction des déclarations de Jacques-Henri Eyraud

Le nom du Prince Al-Walid ben Talal est revenu dans l’actualité de l’ OM cet été. Ce riche homme d’affaires saoudien, déjà présent sur la liste des candidats au rachat de l’OM à l'époque des Dreyfus, est de nouveau associé à l’ Olympique de Marseille. Il ne communique pratiquement jamais, ce qui rend difficile la vérification des rumeurs l’impliquant dans des négociations avec les mandats de Frank McCourt pour un éventuel rachat du club. Et ce n’est pas du côté de l’ Olympique de Marseille non plus que va venir l’information confirmant le prochain rachat du club par le Saoudien. Jacques-Henri Eyraud, le président marseillais s’est même évertué à entrer dans la tête de tout le monde que le club qu’il dirige n’est pas en vente, malgré une foultitude d’informations convergeant vers cette fin. La position clairement répétée par le dirigeant phocéen a au moins le mérite d’avoir enterré, peut-être pour un temps, cette rumeur de la vente de l’OM. Pure stratégie marketing de la part du président olympien, répond l’économiste Vincent Chaudel. L’ Olympique de Marseille, sous Frank McCourt, n’a peut-être jamais été aussi en vente que maintenant.

Pourquoi la direction n'a pas intérêt de confirmer la vente de l'Olympique de Marseille

Vincent Chaudel, dans les colonnes de nos confrères de La Marseillaise, explique que la position du président de l’Olympique de Marseille sur la vente de l’OM n’est peut-être pas à inscrire dans un livre saint. Le dirigeant phocéen pourrait ne faire ses déclarations que pour empêcher une chute du prix que veut tirer Frank McCourt de la vente du club. « Si vous annoncez être vendeur, vous vous mettez en position de faiblesse. Quelque chose qui vaut 200, quand vous dites que vous êtes vendeurs ça vaut 150 », a expliqué l’économiste en rajoutant : « Il a intérêt à dire qu’il n’est pas vendeur. Ce qui n’empêche pas qu’il y ait parallèlement des mandats de vente. »

Le prince Al-Walid ben Talal pourrait bien racheter l'OM

Pour Vincent Chaudel, les rumeurs d’une vente de l’OM peuvent être « gênantes, mais elles peuvent aussi être intéressantes. » Les rumeurs qui se multiplient autour de la vente de l’Olympique de Marseille montrent au marché que le club n’est pas un « club lambda », ce qui peut être rassurant pour les éventuels acheteurs. Le Prince Al-Walid ben Talal, dont le nom envahit l’actualité européenne à chaque retour de la rumeur de son intention de racheter l’OM, peut mesurer la puissance de médiatisation de l’écurie phocéenne. Il pourrait donc bien racheter le club, un processus qui nécessite toujours beaucoup de temps. Surtout parce que cette fois, chaque partie va prendre le temps de « connaître le niveau d’impact de la crise du moment sur sa propre fortune. »