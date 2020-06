OM : Un Italien en remplacement du dossier Olivier Pickeu ?

L’OM voudrait recruter un directeur du football pour combler numériquement le départ d’Andoni Zubizarreta. Si Olivier Pickeu est le nom qui revient régulièrement, l’Italien Gianluca Nani aurait également été proposé aux dirigeants de l’Olympique de Marseille.

Olivier Pickeu sur les tablettes de l’OM

Pour sa politique de relance de l’OM, Jacques-Henri Eyraud croit avoir besoin d’un directeur du football. Selon le président marseillais, l’heureux élu devra être capable de parler à la fois projet sportif et surtout projet financier. Après avoir auditionné plusieurs candidats, les dirigeants de l’Olympique de Marseille auraient décidé de jeter leur dévolu sur Olivier Pickeu, libre de tout contrat depuis son limogeage du SCO Angers le 10 avril dernier. Mais malgré sa parfaite connaissance du football lors de son audition, l’homme de 50 ans n’a pas encore rencontré Jacques-Henri Eyraud. De quoi semer des doutes dans l’esprit de l’ancien Angevin sur le désir des dirigeants phocéens de le recruter, alors que ces derniers auraient également reçu le dossier de l'Italien Gianluca Nani.

Gianluca Nani prochain directeur du football de l’OM ?

Selon La Provence, Gianluca Nani a été proposé à l’OM pour le poste de directeur du football. Et l’Italien est très loin d’être un novice en la matière. Agé de 57 ans, il a déjà fait ses preuves à Brescia, à West Ham United et à Watford. Mais le quotidien régional indique que le dossier de Gianluca Nani ne devrait pas séduire les dirigeants olympiens et qu’ Olivier Pickeu est toujours le grand favori pour le poste.