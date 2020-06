OM : Accord trouvé pour le départ d’Andoni Zubizarreta

Il y a deux semaines son départ était annoncé par la direction de l’OM. Andoni Zubizarreta a enfin trouvé un accord finalisant son départ définitif de l'Olympique de Marseille.

Zubizarreta à l'OM, cette fois c'est la fin

On le sait depuis deux semaines, la collaboration entre l’OM et Andoni Zubizarreta est terminée. Malgré l’annonce officielle du club, le départ de l'ancien directeur sportif du FC Barcelone n’était pas tout à fait clôturée. Selon La Provence, le dirigeant espagnol et le club marseillais ont enfin trouvé un accord soldant cette procédure de départ à l'amiable annoncée le 14 mai dernier. Selon le quotidien marseillais, Andoni Zubizarreta est resté directeur sportif de l’OM pendant un peu plus de deux semaines. Un accord a également été trouvé pour officialiser le départ de son adjoint, Albert Valentin.

Pickeu pressenti pour remplacer Zubi

Maintenant que la page "Zubi" est tournée, l’Olympique de Marseille cherche activement un nouveau directeur sportif. Le club phocéen s'est entretenu avec Olivier Pickeu pour lui succéder ces dernières semaines. En tant que directeur sportif, Andoni Zubizarreta a commencé à l'Athletic Bilbao, de 2001 à 2004, où il avait montré toute l'étendue de ses idées pour construire une formation intégralement composée de joueurs basques. De 2010 à 2015, l’ancien gardien de but fait ses valises pour revenir dans son ancien club, le FC Barcelone. Il connaîtra avec le club catalan les heures de gloire de l’équipe entraînée par Pep Guardiola. On connaît la suite, le Basque arrive à l’OM en 2016, et le succès ne sera pas le même auprès des supporters marseillais.