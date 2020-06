RC Lens Mercato : La piste Frank Boya s’éloigne du RCL

En fin de contrat avec le Royal Excel Mouscron (D1 belge), Frank Boya ne devrait pas atterrir au RC Lens cet été. Le milieu de terrain, associé aux Lensois depuis plusieurs semaines, devrait finalement prendre une tout autre destination.

Frank Boya, une piste à oublier pour le RC Lens ?

La perspective de disputer la Ligue 1 la saison prochaine n’aura pas suffi. En quête de renfort dans l’entrejeu, le RC Lens espérait convaincre Frank Boya de rejoindre le Nord cet été. Mais le milieu de terrain de Mouscron, en Belgique, ne semble pas convaincu par les arguments du club nordiste. À en croire les informations divulguées par YohZe sur Twitter, Frank Boya s’éloigne de plus en plus des Sang et Or. Le joueur de 23 ans privilégierait une autre piste et serait proche de rejoindre le KAA La Gantoise. C’est donc un échec qui se dessine pour le RCL sur cette piste.

D’autres pistes activées

Par ailleurs, Frank Boya n’est pas le seul milieu de terrain suivi de très près par le club lensois. En vue de renforcer son entrejeu, le Racing Club de Lens aurait également coché les noms d’Ismaël Diomandé (27 ans, Rizespor) et de Charles Kaboré (32 ans, Dynamo Moscou). Le profil de l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille plairait beaucoup aux dirigeants lensois. Mais là aussi, le RCL devra faire face à une rude concurrence.