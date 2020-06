PSG : Ligue des Champions, Sarabia inquiet pour la reprise

Interrogé par la radio Onda Cero, Pablo Sarabia a passé en revue l’actualité du PSG. Le milieu de terrain s’est exprimé sur la situation actuelle et ses relations avec ses partenaires en club. Il en a profité pour évoquer la possible reprise de la Ligue des Champions.

Pablo Sarabia donne son avis sur l’arrêt de la Ligue 1

Auteur de 14 buts et 8 passes décisives, Pablo Sarabia sort d’une belle saison avec le Paris Saint-Germain. L’arrêt de la Ligue 1 l’a donc coupé dans son élan, mais l’international espagnol a tout de même fait savoir que c’était la décision logique en cette période de crise sanitaire. « Je suis d'accord avec la suspension, car l'important était de contrôler la pandémie », a-t-il déclaré le joueur de 28 ans. Toutefois, Pablo Sarabia s’inquiète pour la fin de la saison.

Sarabia, ses craintes pour la reprise de la Ligue des Champions

En effet, avec l’arrêt définitif du championnat de France et la reprise de la Ligue des Champions prévue durant le mois d'août, le Paris Saint-Germain pourrait se retrouver désavantagé dans quelques semaines. Il convient de rappeler que les autres championnats vont aller à leur terme, contrairement à la Ligue 1. Et pour Pablo Parabia, le constat est clair. « Cela nous handicape au niveau du rythme pour la Ligue des Champions. Il faudra retrouver le rythme (…) On aura un mois et demi de préparation, mais on arrivera en Ligue des Champions sans compétition », a-t-il ajouté. La condition physique sera donc un enjeu capital pour le Paris SG. Les Parisiens devraient reprendre le chemin de l’entrainement le 22 juin prochain au Camp des Loges. Qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, les hommes de Thomas Tuchel devront se préparer pour la reprise de la compétition européenne et les finales des deux Coupes nationales.