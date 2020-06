FFF : 30 millions d’euros d’aide pour le football amateur

Suite à l'arrêt des championnats pour cause de pandémie de Covid-19, la FFF a annoncé le versement d'une aide exceptionnelle pour le football amateur.

30 millions € d'aide pour le football amateur

Voilà une nouvelle qui va rassurer le monde du football amateur. Ce jeudi la Fédération Française de Football a décidé de lancer un grand plan pour soutenir les clubs amateurs. « Réuni ce jour, le Comité exécutif de la Fédération Française de Football a acté la mise en place d’un fonds de solidarité exceptionnel pour soutenir la reprise d’activités des clubs amateurs et faire face aux répercussions économiques de la crise du Covid-19 lors du démarrage de la saison 2020-2021 », peut-on lire sur le communiqué officiel de la FFF.

« Ce fonds de solidarité, alimenté par la FFF, les ligues et districts, s’élèvera à un total d’aides supplémentaires aux clubs de 30 M€. Il sera destiné aux 14 000 clubs amateurs de l’ensemble du territoire et viendra conforter le budget 2019-2020 déjà alloué au football amateur (86 M€) que la FFF a maintenu en intégralité en dépit de l’arrêt de l’ensemble des activités et compétitions depuis le 13 mars 2020 », poursuit le communiqué.

La FFF n'oublie pas le football féminin

Toujours dans son communiqué, la Fédération Française de Football promet également de reverser 10 € de plus par licencié pour chaque club et d'augmenter les aides à l'emploi et à la formation pour ces derniers. Les clubs de National 2 et 3 ainsi que les clubs de D1 Futsal verront une revalorisation de leur licence pour un total de plus de 870 000 euros.

Enfin le football féminin est également concerné par ce fonds de solidarité exceptionnel, qui prévoit notamment une enveloppe supplémentaire de 6 millions d'euros pour aider les clubs de D1 féminine.