PSG Mercato : 80 M€, Paris SG devancé pour Kalidou Koulibaly

Pisté par le PSG pour préparer la succession de Thiago Silva, Kalidou Koulibaly pourrait finalement échapper au club parisien. Manchester United serait en pole position pour le défenseur de Naples.

Manchester United devance le PSG pour Kalidou Koulibaly

Thiago Silva étant en fin de contrat le 30 juin prochain, le PSG travaille déjà sur sa succession. Pour remplacer le défenseur brésilien, la direction parisienne songerait à attirer Kalidou Koulibaly de Naples. Le roc sénégalais est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de la planète. Les dirigeants napolitains, qui ont longtemps fermé la porte à son départ, auraient finalement changé d’avis et seraient désormais disposés à écouter les offres pour son transfert. Cette décision risque de faire les affaires des Parisiens en quête d’un nouveau leader défensif. Mais le PSG n’est pas le seul club intéressé par Kalidou Koulibaly. Liverpool, Newcastle et Manchester United souhaitent également le recruter lors du prochain mercato. Et selon les informations de La Gazzetta dello Sport, c’est bien les Red Devils qui seraient en pole position dans ce dossier. Manchester United aurait pris une serieuse avance sur ses concurrentes et serait prêt à mettre le paquet pour son transfert.

Une offre de 80 millions d’euros en préparation

Le média italien explique en effet que Manchester United serait prêt à mettre 80 millions d’euros pour son transfert. Une offre conséquente visant à tuer toute concurrence sur ce dossier. À ce prix, un départ de Kalidou Koulibaly vers la Premier League est donc plus que probable. Il faut dire également qu’avec le récent transfert de Mauro Icardi, on voit mal le Paris Saint-Germain débourser un tel montant pour un défenseur.